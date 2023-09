Si on s’aimait: Louise Sigouin en dit plus sur la 4e saison

Que ce soit pour garnir leur coffre à outils relationnel ou pour profiter d’un pur divertissement, les Québécois attendent avec impatience la quatrième saison de Si on s’aimait. L’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin nous donne un avant-goût de ce qui attend les célibataires dans leur quête.

Louise, en quoi cette nouvelle saison se démarque-t-elle des autres?

Il y aura de l’amour dans l’air! Les candidats travaillent très fort pour briser de vieilles habitudes de sabotage amoureux, pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Voir des couples se former sous nos yeux, c’est toujours touchant. Bien sûr, il y a aussi des gens qui sont déçus, mais leur participation à l’émission n’est pas vaine, puisque Si on s’aimait, c’est d’abord et avant tout une rencontre avec soi qui permet d’identifier ses dualités et de faire le travail nécessaire pour prendre un nouveau chemin.

Comment expliquez-vous que les participants se livrent si généreusement dans le cadre de l’émission et nous fassent partager un pan de leur vie intime?

Ils sont authentiques, investis et ouverts parce qu’ils veulent comprendre pourquoi leur relation amoureuse est insatisfaisante, pourquoi ça ne fonctionne pas. Ils désirent profiter de l’opportunité qu’on leur offre pour faire une mise au point sur leur réalité amoureuse, cheminer et possiblement rencontrer l’amour! Ils connaissent l’émission, ils ont été touchés par le parcours des participants des précédentes saisons et ils sont prêts à plonger dans l’aventure.

Parallèlement aux tournages de l’émission, vous continuez d’exercer votre métier d’experte en accompagnement relationnel. Les consultations sont-elles différentes lorsqu’il n’y a pas de caméra?

Que je reçoive un client en consultation ou que je rencontre les participants à l’émission, c’est la même chose pour moi. Le fait d’avoir ou non des caméras ne change en rien la dynamique des rencontres.

Comment faites-vous le vide, après une journée de consultations?

Parce que j’ai été dans ma tête toute la journée, faire quelque chose de très pragmatique me permet de décrocher. Je suis une grande marcheuse, alors je fais ma marche quotidienne, pour me ressourcer. C’est l’équivalent pour moi de méditer. Sinon, j’aime beaucoup cuisiner. Et, bizarrement, faire du ménage chez moi m’aide aussi à faire le vide.

Vous arrive-t-il d’être émue par les participants de l’émission?

Bien sûr. Ça demande beaucoup de courage pour s’affirmer, exprimer ses besoins, mettre ses limites. Quand j’en suis témoin, ça vient me chercher, parce que je comprends l’ouverture et le dépassement de soi que ça exige, de briser ses patterns et d’apprendre à mieux aimer.

En terminant, de quoi êtes-vous le plus fière lorsque vous pensez à Si on s’aimait?

En se livrant au petit écran, les participants font œuvre utile, puisqu’ils ne sont pas seuls à vivre les mêmes problématiques. Les relations interpersonnelles ne s’enseignent malheureusement pas à l’école. En regardant l’émission, plusieurs téléspectateurs apprennent à se connaître, s’aimer et s’accepter: ce sont les bases, rien de moins, pour entretenir une relation amoureuse saine et enrichissante.

Si on s’aimait 4 sera diffusée du lundi au jeudi 19 h 30, dès ce lundi 11 septembre, à TVA et TVA+.

