Éric Lapointe et Judith Bérard: c'est la fin pour leur couple

C'est la fin pour l'histoire d'amour qui unissait Éric Lapointe et Judith Bérard.



Mardi après-midi, la chanteuse s'est rendue sur Instagram pour annoncer sa rupture avec le chanteur, par le biais d'un bref message.

Voici ce qu'elle avait à dire:

«J'ai besoin de mettre au clair quelque chose: J'ai été très proche d'Éric durant toute la production de son dernier album ''Je marche dans ma vie''" Mais nous ne sommes plus un couple et je ne souhaite pas commenter sur les raisons de notre séparation», a-t-elle tout simplement écrit.



En commentaires, quelques abonnés lui ont envoyé des messages de soutien.

La paire avait annoncé sa relation en mars, alors qu'ils étaient tous deux présents lors de la première du film d’animation Katak, le brave béluga. La chanteuse avait précisé en entrevue à 7 Jours qu'elle et le rockeur se fréquentaient alors depuis plus d'un an.

Photo : Patrick Seguin / TVA Pu

Photo : Patrick Seguin / TVA Pu



