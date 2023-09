Un gars a infiltré le Fashion Week déguisé en Moman et s’est fait ramasser par la sécurité

Chaque année, lors du Fashion Week de New York (ou comme disent les Français, la New York Fashion Week), on peut voir les mannequins les plus connus de la terre porter des vêtements des plus gros noms de l’industrie.

• À lire aussi: Une ferme obligée d'avertir les visiteurs d'arrêter de se déshabiller dans son champ

Mais les fans de mode ont eu toute une surprise cette année alors qu’un quidam portant ce qui semble être un bonnet de douche et un sac à vidange est apparu sur le runway.

Un imposteur, portant un sac poubelle, à réussi à défiler à la Fashion Week de New York sans que personne dans le public ne s'en aperçoive...



C'est dire le niveau de ridicule de ce genre d'événement si tu peux débarquer avec un saladier sur la tête ou la nappe de ta grande mère… pic.twitter.com/og6glgKUCD — 🌍 Le Contemplateur (@LeContempIateur) September 12, 2023

Au premier regard, on aurait pu penser que l’homme était vêtu par un des grands couturiers modernes qui cherchaient à repousser les limites du style. Mais non. Il était littéralement habillé avec des trucs qu’on peut trouver dans un magasin à une piasse.

Évidemment, quand il s’est fait violemment ramasser par la sécurité, tout le monde a réalisé que le designer amateur n’était pas censé être là.

Vous pouvez retrouver sa collection hiver 2024 dans un bac à recyclage près de chez vous.

Aussi sur le Sac de chips:

s