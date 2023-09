Un TikTokeur a enduit la cuisine de ses parents de Nutella

Un petit farceur déterminé à se faire connaître sur les réseaux sociaux a trouvé un bon moyen d’arriver à ses fins.



En cette ère glauque où l’idiotie est le chemin le plus court vers la popularité, le TikTokeur kaihspeakup a trouvé un raccourci:



Il montre de façon ostentatoire l’argent qu’il fait en tant qu’«entrepreneur numérique» et il fait des pranks, des «mauvais coups» comme on disait dans le temps où on parlait encore français.

Récemment, kaihspeakup a usé de sa fortune pour acheter des caisses de Nutella et utiliser le délicieux condiment à déjeuner pour tartiner la cuisine de ses parents.

Sur TikTok, le jeune homme a publié quelques vidéos montrant le Avant-Après de sa blague.

On comprend qu’il a utilisé de la pellicule plastique pour protéger le mobilier de la cuisine, mais tout ça n’explique pas pourquoi il s’est octroyé le droit de gaspiller autant de savoureuse tartinade choco-noisettes.

Et oui, on va le dire: HUILE DE PAAAAAAAAALLLMMMEEEE!!!!!!!

