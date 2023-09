Après 2 Oscars, 3 Golden Globes et 2 Grammys, Hans Zimmer remporte enfin un premier Gémeau

Les premiers Gémeaux de l’année ont été distribués jeudi soir et parmi les récipiendaires, un nom ressort particulièrement.



Dans la catégorie «Meilleure musique originale - Fiction», c’est la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé réalisée par Xavier Dolan qui a remporté les grands honneurs.

Et qui a composé la musique de cette série?



Il s’agit de nulle autre qu’Hans Zimmer, le légendaire compositeur de musique de film, qui, dans le cas de Laurier Gaudreault, a travaillé avec le très expérimenté David Fleming.

Avant de composer la musique de la série de Xavier Dolan, Zimmer a, entre autres, créé la trame sonore de Rain Man, Thelma and Louise, A League of Their Own, Pirates of the Caribbean, Iron Man et des dizaines d’autres.

Il a gagné l’Oscar et le Golden Globe de la meilleure musique originale de film en 1995 pour The Lion King et en 2022 pour Dune.

En résumé, il a un CV assez bien garni.



Mais jusqu’à hier soir, il ne pouvait pas se vanter d’avoir triomphé à la cérémonie qui récompense la crème de la télé québécoise.



Il a cependant rectifié le tir et pourra s’enorgueillir de posséder un beau Gémeau sur sa tablette de foyer.

