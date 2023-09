Des passagers désagréables sortent leurs bagages de cabine pendant l'atterrissage

Des passagers qui se sont précipités vers le rangement des bagages de cabine à la descente d’un avion ont été rappelés à l’ordre par une agente de bord.

Alors que l’avion du transporteur JetBlue s’apprêtait à atterrir à Fort Lauderdale, des clients impatients ont quitté leur siège pour prendre leur bagage de cabine.

On peut voir la scène dans une vidéo virale publiée par l’utilisatrice Karen Green-Walker sur TikTok.

« Les gens étaient debout et prenaient leurs valises. On était sur le point d’atterrir et toujours en direction de FLL. À un moment, ils allaient appeler la police », peut-on lire sur la publication.

La dame prétend que l’agente de bord en était à son troisième avertissement.

« S’il vous plaît, fermez les rangements », affirme l’employée de JetBlue avec un ton ferme.

La vidéo des passagers impatients a atteint près de 500 000 visionnements en une semaine.

Dans la section des commentaires, les internautes se sont désolés de voir une hausse de l’impolitesse à bord des avions.

«J’aimerais tellement que les gens comprennent pourquoi c’est dangereux de prendre les bagages lors de l’atterrissage», évoque un utilisateur.

«Oh mon Dieu ! Les gens vont commencer à s’approcher de la porte à l’atterrissage !» s’inquiète une dame.

Selon NBC News, les comportements irrespectueux en transport aérien se sont multipliés depuis la pandémie de COVID-19.

La chaîne d’information américaine souligne que la hausse du coût des billets, les retards occasionnés par le manque de main-d’œuvre et la réduction du service sont des facteurs expliquant la hausse des incivilités.

