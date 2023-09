Un chien qui pète tout le long d’un vol de 13 heures force un couple à demander un remboursement de ses billets d’avion

Indisposé par les frasques d’un chien lors d’un vol longue distance, un couple néo-zélandais est bien déterminé à se faire rembourser son vol de retour à la maison.

Selon ce que rapporte Fox 11, Gill et Warren Press s’apprêtaient à revenir d’un voyage à Paris à bord d’un appareil de Singapore Airlines, en juin dernier, lorsqu’ils été consternés de découvrir que le siège voisin des leurs était occupé par un homme et son chien.

• À lire aussi: Un panneau «interdit de péter» à Montréal fait réagir

Après avoir réalisé que l’animal ronflait bruyamment, Gill Press s’est adressée à une agente de bord afin de trouver une solution au problème.



«Je pensais que c'était le téléphone de mon mari, mais nous avons baissé les yeux et avons réalisé que c'était la respiration du chien», a-t-elle déclaré. «J'ai dit: “Je ne laisserai pas ça assis à côté de nous pendant tout le voyage”».



Le couple a alors demandé à changer de place, mais puisque les seuls sièges disponibles étaient au fond de l’appareil en classe économique et que les leurs étaient en classe économique premium, il a dû se résoudre à ne pas faire de permutation.

• À lire aussi: Guillaume Latendresse lâche une flatulence malodorante à La Poche Bleue et ça engendre le chaos pendant l’enregistrement



C’est alors que le chien s’est mis à péter.



De plus, la bête occupait l’espace réservé aux pieds de Warren Press.



«Le passager ne pouvait pas mettre le chien dans l'allée parce qu'il bloquait les chariots. Il a donc dû le mettre de l’autre côté, ce qui signifiait que sa tête était sous les pieds de mon mari», a déclaré la voyageuse lésée.



«Mon mari était en shorts et il recevait de la salive de chien sur sa jambe», a ajouté la plaignante.



Après une seconde plainte pour bruits, odeurs et salive, le couple malheureux a pu être déplacé vers des bancs réservés pour le personnel de l’avion.

• À lire aussi: Christine Morency pète sur le visage d’Arnaud Soly à la télé et ça se revire contre elle



Les victimes espéraient alors que l’incident serait signalé aux autorités de la ligne aérienne et qu’elles recevraient un dédommagement.



Cependant, une semaine après le vol nauséabond, les voyageurs traumatisés n’avaient toujours pas de nouvelles de Singapore Airlines.



Après deux semaines, un représentant a offert un certificat-cadeau de 74$ pour la boutique en ligne de la compagnie aérienne.

Le couple a balayé cette proposition du revers de la main.



Singapore Airlines est revenu à la charge en offrant un rabais de 200$ par personne pour un futur voyage, mais là encore, les Press n’ont rien voulu savoir et se sont adressés au média.

• À lire aussi: Arnold Schwarzenegger aurait pété au visage d'une actrice en 1999



Pour madame Press, cette offre ne reflète pas la différence de valeur entre leurs sièges économiques premium d'origine et les sièges économiques vers lesquels ils ont déménagé.

Du côté de la ligne aérienne, on a fait paraître un communiqué d’excuses et d’explications.



«Singapore Airlines s'efforce d'informer les clients qui pourraient être assis à côté d'un chien d'assistance avant d'embarquer sur le vol. Nous nous excusons sincèrement que cela ne se soit pas produit dans ce cas et travaillerons avec nos équipes aéroportuaires pour garantir que cela ne se produise pas dans ce cas, à l'avenir», a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne.

Bref, nous vivons dans une société.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s