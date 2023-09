Guy A. Lepage a reçu un pendule en cadeau et, si on se fie à son Instagram, ça l’obsède complètement

Ces jours-ci, l’animateur de Tout le monde en parle parle à tout le monde sa nouvelle bébelle: un pendule.

L’an de grâce 2023 nous a réservé plusieurs surprises jusqu’à présent.

Le divorce de Justin Trudeau et Sophie Grégoire- Trudeau arrivait jusqu’à tout récemment en tête de lice, mais une nouvelle entrée vient cependant troubler l’ordre de ce classement.

En effet, très peu de gens avaient sur leur «carte de Bingo des choses censées se passer en 2023» que Guy A. Lepage deviendrait propriétaire d’un pendule et partagerait frénétiquement des vidéos de lignes gribouillées dans le sable par une masse pointue suspendue à un point fixe par un fil tendu.



Tout a commencé il y a trois jours quand le membre de RBO a publié une première séquence vidéo pour célébrer sa prise de possession de l’objet, qui lui a été offert par sa compagne Mélanie Campeau.

On aurait pu croire que ça s’arrêterait là et que Lepage ne publierait plus jamais de vidéos de dessins tracées dans du sable par les lois de la physique, mais non.

Il a récidivé le lendemain.

Et le surlendemain.

Ce qui nous mène à aujourd’hui...

Vous connaissez sûrement le dicton qui dit «Jamais trois sans quatre».

Ben, c’est ça.

Si jamais vous êtes aussi passionné que Guy A. Lepage par les pendules, sachez que vous pouvez vous procurer le même modèle que lui sur le site web de l’Atelier Côtier, une boutique des Îles-de-la-Madeleine.

