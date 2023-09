Katy Perry cède son catalogue musical pour une petite fortune

Katy Perry a cédé ses droits musicaux à Litmus Music.

Après plusieurs mois de rumeurs, la chanteuse de California Gurls a vendu les droits de son catalogue à Litmus Music pour 225 millions de dollars, a annoncé la société, lundi.

• À lire aussi: Katy Perry cause un malaise au couronnement du roi Charles III

L'accord comprend les participations de la vedette dans les masters et les droits d'édition des cinq albums qu'elle a sortis entre 2008 et 2020, One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness et Smile.

Ces dernières années, la chanteuse de 38 ans a ralenti la cadence pour se concentrer sur ses résidences à Las Vegas, son travail philanthropique et s'occuper de sa famille avec son fiancé, Orlando Bloom, avec qui elle a une fille.

Litmus Music a été cofondée par l'ancien président de Capitol Records, Dan McCarroll.

• À lire aussi: Katy Perry pète sa coche à American Idol après l’audition d’un survivant d’une tuerie

La société, qui se concentre sur l'acquisition et la gestion des droits d'édition et de musique enregistrée, a été lancée en 2022. Elle a réalisé sa première acquisition majeure en achetant les droits des masters de Keith Urban.

«Katy Perry est une visionnaire créative qui a eu un impact majeur dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et de la philanthropie, a déclaré Dan McCarroll dans un communiqué. Je suis très honoré de m'associer à nouveau avec elle et d'aider Litmus à gérer son incroyable répertoire.»

Hank Forsyth, co-fondateur et PDG de la société, a ajouté: «Les chansons de Katy sont une partie essentielle du tissu culturel mondial. Nous sommes très reconnaissants de travailler à nouveau ensemble avec une partenaire aussi fiable dont l'intégrité brille dans tout ce qu'elle fait.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s