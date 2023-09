Michèle Richard remet Matthieu Pepper à sa place, et c'est hilarant

Michèle Richard fait partie de nos vedettes québécoises qui n'ont pas la langue dans leur poche, et c'est ce qu'on aime tant chez elle! Elle nous en a une fois de plus fait la preuve lors de son passage à l'émission Je viens vers toi.

Mardi soir, la chanteuse était invitée sur le plateau de Marc Labrèche, aux côtés de Pierre Lapointe ainsi que Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques, Élyse Guilbault et Matthieu Pepper, collaborateurs à l'émission.

À un certain moment, ce dernier s'est permis de faire remarquer à la chanteuse qu'elle a été jadis considérée comme «osée». Son commentaire faisait suite à la performance que Michèle venait de faire avec Marc, alors que le duo a entonné la mythique pièce Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, chanson bannie par le Vatican à l'époque justement en raison de son caractère osé.

«Vous étiez signe de «osé» ici au Québec, vous alliez là-dedans...», a lancé Matthieu Pepper avant de rapidement revenir sur ses paroles en raison du regard que lui a lancé l'interprète des Boîtes à gogo.

«Hein? Qui ça? À qui tu parles?!», lui a rétorqué l'inimitable star, visiblement surprise.

Pour venir à la rescousse de l'humoriste, Pierre Lapointe a indiqué à Michèle qu'elle posait en bikini, par exemple.

«Entre poser en bikini et chanter un texte comme ce soir, il y a une marge en titi», a-t-elle répondu.

Le moment se poursuit alors que Michèle, étonnée par la tournure des événements, lance un regard à Matthieu qui lui dit: «Arrêtez de me regarder comme ça s'il vous plait!» avant de se confondre en excuse.

Du grand Michèle!