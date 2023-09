Une influenceuse pète une solide coche dans un avion et se fait offrir de faire du porno pour beaucoup d'argent

Après avoir fait une scène dans un avion, cette «influenceuse» s’est vu offrir un contrat de 25 000$ par une entreprise spécialisée dans la pornographie.

C'est un peu compliqué tout ça alors commençons par le début.

C’est lors d’un vol qui n’a pas été identifié que Morgan Osman, qui a fait une apparition dans la téléréalité «Bad Girls Club», a fait une scène forçant son expulsion de l’avion.

• À lire aussi: La fille de l’UQAM donne quelques détails croustillants sur son nouveau chum

• À lire aussi: JiC raconte qu'il a vu un gars recevoir une fellation dans un pick-up à la Marina de Longueuil

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche, on voit la jeune femme retirer sa valise du compartiment supérieur en criant à un passager de «fermer [sa] gueule». Alors que plusieurs témoins rigolaient de la situation, Mme Osman s’est rendu compte qu’elle était filmée.

«Filme-moi, je suis célèbre sur Instagram», a-t-elle crié, insultant au passage la personne derrière la caméra.

Ok Morgan.

“Film me. I’m Instagram famous you fucking bum” pic.twitter.com/pnaXPdUreD — Barstool Sports (@barstoolsports) September 18, 2023

Les internautes se sont empressés de commenter la situation, comme l’a rapporté le New York Post.

«Si tu dois dire au monde que tu es célèbre, tu n’es pas célèbre», a commenté une personne alors que d’autres ont souligné que la femme voyageait en classe économique, ce qui est inhabituel chez les personnes célèbres.

Offre considérable

Tout ça nous amène au coeur de la nouvelle.

Quelques jours à peine après que la vidéo ait fait surface, Morgan Osman, qui n’a plus de compte Instagram, se serait vu proposer une offre du site porno Camsoda. Selon une lettre envoyée à «l’influenceuse» – et obtenue par TMZ – l’entreprise estime que la femme correspond à sa marque et serait prête à payer cher pour qu’elle se déshabille devant la caméra.

«Étant donné votre intérêt à être filmé, nous, chez CamSoda, serions ravis que vous vous diffusiez sur notre plateforme XXX. J'aimerais vous offrir officiellement jusqu'à 25 000 $ pour réaliser un film d'une heure sur notre site», peut-on lire dans la lettre, selon TMZ.

Voilà. Vous savez tout maintenant.

Si vous aimez les histoires de pétage de coche:

• À lire aussi: Il pète sa coche et garroche des cônes orange à Montréal

• À lire aussi: José Théodore se fait expulser d’un vol d’Air Canada en raison de son masque et pète sa coche contre Michael Rousseau parce qu’il ne parle pas français

• À lire aussi: Elle apprend en plein vol que son mari la trompe, pète une sérieuse coche et force l’atterrissage de son avion

• À lire aussi: Des passagers désagréables sortent leurs bagages de cabine pendant l'atterrissage

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s