Lana Del Rey révèle pourquoi elle chante rarement à la télévision

Lana Del Rey a expliqué pourquoi elle se produisait rarement à la télévision.

En 2012, la chanteuse de 38 ans a interprété ses chansons Blue Jeans et Video Games à Saturday Night Live. Son apparition a ensuite été qualifiée d'une des «pires prestations» de l'histoire de l'émission.

Dans un article du Hollywood Reporter publié mercredi, Lana Del Rey a révélé que, malgré de nombreuses offres, la réaction à son passage à SNL avait joué un rôle dans sa décision de ne plus interpréter ses chansons à la télévision.

«Les offres sont là. Je pense que j'en ai fait deux (apparitions télévisées)? Peut-être que c'est quelque chose d'autre dans lequel je vais évoluer davantage, comme les tournées. Et ne vous méprenez pas. J'ai été en tournée pendant neuf ans de ma vie. C'était non-stop. C'était dur, a-t-elle déclaré. Mais tu sais dans ton cœur quand c'est le bon moment. Et ça n'a jamais été le bon moment. Peut-être que maintenant, même si je ne me sens pas en confiance, je le ferais quand même. Mais il y avait une raison pour laquelle je ne me sentais pas en confiance.»

La chanteuse a ajouté qu'elle n'était pas sûre que le public serait réceptif à son égard maintenant, mais qu'elle espérait qu'ils seraient plus compréhensifs puisqu'il y avait plus de gens comme elle aujourd'hui.

«Je ne savais pas si ce serait bien reçu, a-t-elle avoué. Mais il y a beaucoup de gens bizarres maintenant, donc tout va bien. Nous sommes en bonne compagnie.»

La chanteuse a fait une tournée aux États-Unis pour promouvoir son nouvel album, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd., sorti en mars.

