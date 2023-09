Une mère se défend d’avoir agi de façon inappropriée envers son fils ado

Amber Wright, une mère de l’Utah, s’est retrouvée dans un scandale après une célébration que certains qualifient de beaucoup trop intime après la victoire de l’équipe de football de son fils.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir la mère de 38 ans sauter sur son fils de 16 ans et l’enlacer de ses bras et jambes.

À la suite de la publication du court extrait, plusieurs internautes ont qualifié le câlin d'inapproprié, disant que c’était plus le genre de comportement qu’on réserverait à un amoureux.

La vidéo est rapidement devenue virale.

En réponse au tollé, Wright a souhaité remettre les pendules à l’heure face à sa relation avec son fils.

«J’étais fière. J’étais fière et j’ai fait un câlin à mon fils», a avoué la mère de famille en entrevue avec TODAY.COM.

«Je n’ai jamais cru que ça se retournerait comme ça. Les gens m’accusent de l’abuser sexuellement.»

Effectivement, dans les commentaires, plusieurs affirment qu’ils ne trouvent pas que la femme de 38 devrait être mère.

Par contre, d’autres la défendent en affirmant que la façon dont elle exprime son affection ne regarde personne.

