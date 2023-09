Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin font le tour du Mont-Blanc et les images sont à couper le souffle

Le couple d’animateurs de Si on s’aimait est encore sur la go et cette fois, c’est pour faire le «fameux TMB», c’est-à-dire le tour du Mont-Blanc, en France.

Émily Bégin a partagé quelques vidéos du début de l'aventure sur Instagram et les images sont vraiment superbes.

Voyons d'abord l’avion, le bus, puis l’arrivée à Chamonix. (On dit tu Chamoni ou ChamoniX?)

Ensuite, la première journée de randonnée et ses paysages incroyables.

Vous remarquerez que le duo semble s’être greyé d’un drone. À moins que ça ne soit la vedette du Matou qui court avec le iPhone au bout d’une perche.

On sait qu’avec GLT, tout est possible.

