Joe Biden commet une maladresse majeure en présentant LL Cool J

Habituellement, quand un homme blanc de 80 ans se trompe en disant le nom d’un rappeur, ça ne fait pas les manchettes.

• À lire aussi: Un camion de la ville de Granby a été aperçu au Kirghizistan

Cependant, si le rappeur est un des pionniers du genre et un des artistes les plus respectés de sa génération, et que l’homme blanc en question est le président des États-Unis qui est en train de faire un discours pour l’honorer, c’est très possible qu’on en parle.

L’incident s’est produit le 23 septembre dernier devant la conférence législative annuelle du Congressional Black Caucus alors que Joe Biden devait présenter LL Cool J, qui s'apprêtait à être honoré par l’organisme.

Celui dont le nom signifie Ladies Love Cool James s’est fait rebaptiser LL J Cool J par le POTUS, ce qui a fait rigoler la foule.

Ensuite, Joe a voulu complimenter l’homme de 55 ans sur ses bras musclés, mais a fait référence à lui en l'appelant «boy», un terme dégradant autrefois utilisé pour faire référence aux Afro-américains. Ceci lui a valu une autre réaction de la foule, mais celle-ci était moins amusée.

Il s’est rapidement rendu compte de sa maladresse et s’est repris en l’appelant «man».

Certains républicains utilisent la gaffe de Biden comme une raison de l’attaquer, alors que d’autres le défendent en disant que l’homme qui aura 81 ans en novembre a simplement déparlé.

Aussi sur le Sac de chips: