Un camion de la ville de Granby a été aperçu au Kirghizistan

Au Sac de Chips, on ne vous parle pas souvent du Kirghizistan.

En fait, c’est arrivé seulement une fois qu’on mentionne ce pays sur notre site.

Alors, on va commencer par une petite mise en contexte.



Le Kirghizistan est une des quinze anciennes républiques de l’URSS.

AFP Un partisan de l'équipe nationale de soccer kirghize encourage les siens.

Situé en Asie centrale, il est enclavé par le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine, et n’a donc pas d’accès à la mer.



Un peu plus de 6 millions de personnes y vivent, dont près d’un million dans la capitale et ville la plus peuplée du pays, Bichkek.

Contrairement à, mettons, la Floride, Cuba ou la République dominicaine, le Kirghizistan n’est pas reconnu pour être une destination prisée des Québécois.

AFP Une danseuse lors de la célébration du 32e anniversaire de l'indépendance du pays.



Pourtant, c’est bel et bien dans cette ville qu’un de nos concitoyens dit avoir vu un véhicule identifié à la ville de Granby.

Selon une publication faite dans le groupe Spotted Granby, l’ami de la personne qui écrit le message est en voyage à Bichkek et aurait la photo étonnante suivante:

Capture d'écran / Facebook Spotted Granby



«Hey l'hôtel de ville, vous seriez-vous fait voler une van dans les dernières années?! J'pense qu'elle a dû faire un ptit tour en container...!», écrit l’internaute, sous-entendant que des malfaiteurs auraient volé le véhicule de la municipalité estrienne avant de l’envoyer outre-mer et outre-continents à l’autre bout du monde.



La photo semble authentique et, en fait, c’est tellement aléatoire qu’on ne voit pas pourquoi quelqu’un penserait à inventer ça.



On espère que la ville de Granby va pouvoir apporter des éclaircissements là-dessus.

