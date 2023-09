Cardi B est terrifiée par un fantôme qui veut faire l’amour avec elle

La vie des gens riches et célèbres n’est pas toujours de tout repos.

Parlez-en à la rappeuse Cardi B, qui n’arrive plus à dormir parce qu’un fantôme hante sa résidence et cherche à avoir des relations sexuelles avec elle.

C’est du moins ce que l’on comprend après avoir visionné un extrait d’une vidéo Instagram Live publiée un peu plus tôt cette semaine.



En gros, le délire de quelques minutes commence quand la chanteuse dont le vrai nom est Belcalis Marlenis Almánzar Cephu raconte avoir entendu un bruit de mouche persistant dans sa maison de Los Angeles.



Les choses ont toutefois pris une tournure surnaturelle quand, incapable d’expliquer le son strident et incapable de trouver l’insecte qui le produisait, elle en est arrivée à la conclusion que sa résidence était hantée.

«Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a un putain de fantôme ou d'esprit dans cette putain de maison», lance alors la chanteuse de WAP.



Et le pire dans tout ça, c’est que le visiteur surnaturel serait, selon elle, doté de viles intentions.



«Quand je suis seule, il veut toujours me baiser», a expliqué la rappeuse, persuadée que son fantôme ne se soucierait guère de son consentement.

Plus tard, elle a ajouté: «Je suis tellement désorientée parce que je suis si seule dans cette maison avec ce putain de fantôme qui veut clairement me baiser parce qu'il ne vient que quand je suis ici et seule.»



L’entité la perturbe tellement qu’elle songerait à aller passer ses nuits à l’hôtel pour éviter d’avoir affaire à elle.



On ne voit que deux solutions à son problème: appeler S.O.S. Fantômes ou acheter un Thermacell.

