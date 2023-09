«Cheveux de riches»: ce compte Instagram répertorie les plus belles coupes de cheveux de monsieurs fortunés

On n’arrête pas le progrès!

Dans sa pièce La vie est laide parue sur l’album Les fourmis en 1998, Jean Leloup évoque le patron de la femme dont il décrit l’existence.

«C'est un séducteur né / Quinquagénaire blue jeansé / Grisonnant et marié / Comme les films à la télé», chante l’inénarrable auteur-compositeur-interprète.



Et en entendant cela, on parvient tous à nous imaginer la coupe de cheveux de l’homme en question.



(Oui, c’est bien celle à laquelle vous pensez.)

Lorsque le vidéoclip de la chanson a vu le jour à la même époque, on a eu la preuve qu’on pensait tous à la même chose quand le rôle du quinquagénaire blue jeansé a été confié Winston McQuade.

Le papa de Pénélope y déploie une superbe toison argentée, qui est un peu le vaisseau-mère de tous les «cheveux de riches».

Avance rapide vingt-cinq plus tard, la technologie permet aux gens qui remarquent ce genre de détails de la vie de les partager au plus grand nombre par le truchement de réseaux sociaux.

C’est là qu’entre en jeu la page Instagram «Cheveux de riches» qui documente, comme vous l’aurez deviné avec toute la perspicacité qui vous caractérise, les cheveux de riches.

Captés sur le vif, en France la plupart du temps, les clichés montrent l’arrière des têtes d’hommes appartenant à la classe sociale aisée.



Les photos sont souvent accompagnées d’histoires aussi poétiques que fictives racontant l’origine de ces splendides chevelures.

Malheureusement, le compte ne semble plus actif depuis 1 an, mais ça ne l’empêche pas d’être suivi par près de 44 000 personnes.

On en aurait pris plus.

