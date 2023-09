Les Cowboys Fringants reportent tous leurs concerts de l’automne y compris la tournée européenne

Karl Tremblay a décidé de ralentir la cadence et Les Cowboys Fringants reportent donc tous leurs concerts prévus cet automne, y compris la tournée européenne en novembre.

Le chanteur, qui combat un cancer de la prostate, a annoncé lui-même la nouvelle, mercredi matin, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

«(Depuis l’été), j’ai reçu beaucoup de messages qui disaient: prends soin de toi Karl, prends un break, occupe-toi de ta santé et ta famille. J’ai décidé de vous écouter, de m’écouter, de prendre un break. Donc, on va annuler les spectacles de l’automne pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique, mentale et tout. Pour essayer de vous revenir en plus grande forme, avec plus d’énergie», dit-il.

Photo Stevens LeBlanc

«Les shows des Cowboys, c’est demandant, enchaine le chanteur. On aime ça quand ça bouge, quand les gens chantent, quand les gens dansent avec nous. Je vais remettre du jus dans la tank, comme on dit, et aussi donner une chance aux traitements de faire leur effet, de continuer à travailler sur les choses qui se passent à l’intérieur de moi et qui sont un peu hors de mon contrôle.»

Europe: à la prochaine

Karl Tremblay a aussi promis aux admirateurs du groupe en Europe que ce n’est que partie remise.

«Ce n’est pas annulé, c’est reporté. On ne sait pas quand exactement, mais on va venir vous voir éventuellement. Je voulais juste vous dire qu’on ne vous oublie pas, on vous aime.»

Même s’il prendra du repos, Karl Tremblay ne sera pas inactif. Il a laissé entendre qu’il montera sur scène avec son ami Jean-François Pauzé pour présenter leur spectacle Le shack à Jean-Karl.

«On va continuer de faire des shacks à Jean-Karl, bien assis tranquilles dans notre petite ville, à l’Assomption. Si vous vous ennuyez de nous, vous pouvez venir nous voir.»

