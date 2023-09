Stéphane Rousseau se fait prendre en photo par Alexandre Champagne et les résultats font réagir Xavier Dolan

En posant lors d'une récente séance photo, Stéphane Rousseau a prouvé qu'il n'avait «rien à envier aux plus grands mannequins de ce monde» selon nos collègues du 7 Jours.





Au cours des derniers jours, celui qu'on peut voir quotidiennement dans STAT a posé sous la lentille du photographe Alexandre Champagne, dont nous vous parlons souvent, et il a partagé quelques clichés sur son compte Instagram.

Ce sont neuf portraits, en noir et blanc et en gros plans:





«Aidez-moi à faire mon choix ! :) Quoi de mieux que de travailler en ayant du plaisir, merci pour votre talent les amis!!! @alexandre_champagne @styledbyshk @anne_marie_makeupartist @maisonsecondaire_», a-t-il écrit en guise de légende, pour remercier l'équipe derrière la caméra.

«3-4-7-8-9 : complètement Brad Pitt» a souligné Xavier Dolan.



