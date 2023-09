Virginie Fortin est maintenant maman et imite son bébé lorsqu'elle dort

Les félicitations sont de mises pour Virginie Fortin, qui est maintenant mère!

• À lire aussi: Le premier aperçu du baby bump de Virginie Fortin sort de l'ordinaire

• À lire aussi: Rosalie Taillefer-Simard a accouché et partage une photo du bébé



C'est sur son compte Instagram que l'humoriste et comédienne a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés.



Avec tout l'humour qu'on lui connaît, la nouvelle maman a simplement indiqué qu'elle avait accouché et, préférant ne pas mettre de photo du poupon, elle a fait une imitation des expressions que fait le bébé quand elle dort pour donner une idée «à quel point elle est cute». On comprend donc que Virginie est maman d'une petite fille.

Rappelons que c'est en juillet dernier qu'on apprenait, lors de notre visite sur le plateau de la série Inspirez expirez, que la jeune femme attendait son premier enfant. Elle en était alors à six mois de grossesse.

Aucune information n'a été donnée quant au nom du bébé ni en ce qui concerne l'identité du père.



Félicitations à la petite famille!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s