Épouser une femme plus jeune est le secret d’une longue vie selon Michael Caine

Sir Michael Caine, qui a atteint l'âge vénérable de 90 ans, a partagé trois secrets qu'il estime cruciaux pour une vie longue et saine.

1. Épouser des femmes plus jeunes

2. Éviter le grignotage

3. Porter des souliers de course pour prévenir les chutes

• À lire aussi: Voici la liste des vedettes qui vont voter pour Donald Trump et qui vont voter pour Joe Biden

Dans le cadre d'une interview au Daily Mail destinée à promouvoir son dernier film, The Great Escaper, dans lequel il incarne un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Sir Michael Caine a affirmé que son mariage avec la mannequin Shakira Caine aide à le garder jeune. Elle a 76 ans, soit 14 de moins que l’acteur.

Le célèbre acteur a également exprimé son étonnement à propos des «coachs d'intimité», une pratique de plus en plus répandue sur les plateaux de cinéma et de télévision.

Ces professionnels sont chargés de veiller au bien-être des acteurs lors des scènes intimes. Sir Michael Caine a rappelé que dans son temps, les acteurs s'attaquaient à ces scènes sans intervention extérieure, mais il a noté que les temps avaient bien changé.

Notons que David Thackeray, un coach d'intimité qui a travaillé sur la série Netflix Sex Education a récemment répondu aux critiques qui entourent cette profession en disant qu’il comprenait l’appréhension de certains comédiens plus âgés.

Aussi sur le Sac de chips:

s