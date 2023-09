Simon-Olivier Fecteau a l'air à moitié mort sur une photo de sport et ça génère des centaines de commentaires

Au Sac de chips, il n'y a pas grand chose qu'on aime plus qu'une photo laide.

Cette semaine, Simon-Olivier Fecteau nous a gâtés.

Si vous suivez l'homme derrière le Bye Bye sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il s'est mis à la course il y a un an.

Parce qu'il en parle.



Le 22 septembre dernier, Fecteau a couru le demi-marathon de Montréal.



Le réalisateur avait indiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait très hâte de recevoir les photos de sa course. Or, le résultat est loin d'être celui qu'il espérait.



Sur Facebook et sur Instagram, il a partagé la photo.

Apprécions ce moment.

Fecteau, conscient qu'il tenait entre les mains un superbe cadeau pour nous tous, a demandé à ses abonnés de trouver la meilleure légende pour le cliché.

Parmi les réponses, certaines vedettes québécoises ont aussi ajouté leur grain de sel.

En voici quelques-uns:

On en profite pour féliciter Simon-Olivier pour son demi-marathon. Personne dans l'équipe du Sac de chips n'a fait ça récemment.



