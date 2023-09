Un AUTRE camion d’une municipalité québécoise a été aperçu au Kirghizistan

Coup de théâtre! Un touriste québécois a encore pu observer un camion doté d’un lettrage l’identifiant à une ville de la rive-sud de Montréal lors d’un voyage au Kirghizistan.

Alors que plusieurs croyaient que l’image d’un Mercedes Sprinter affublé du logo et du slogan de la ville de Granby était fausse ou truquée, nous avons reçu par courriel une autre photo, d’un autre véhicule, de la part d’un autre touriste.



En effet, plus tôt cette semaine, une publication Facebook montrant un véhicule présumément volé à la municipalité estrienne et déplacé dans le pays de l’Asie centrale avait fait couler beaucoup d’encre virtuelle.

Nous croyions alors qu’il s’agissait d’un cas isolé, d’une coïncidence, d’un drôle de hasard...



Mais le lendemain, mardi, nous avons reçu un courriel d’un lecteur, Mickael Blais, nous racontant qu’il avait lui aussi vu un camion originaire du Québec au Kirghizistan.

«J’ai aussi pris une photo d’un van de la ville de St-Bruno-de-Montarville au Kirghizistan dans un petit village appelé Naryn. Je croyais halluciner hahaha!», nous a écrit le sympathique résident de Québec.



Nous lui avons alors demandé la photo en question, que voici:

Courtoisie Mickael Blais



Pour nous, il ne fait aucun doute que cette photo a été prise au Kirghizistan puisque nous avons retrouvé l’endroit précis où Mickael Blais a capté le cliché, à Naryn, sur Google Street View.

Capture d'écran / Google Street View

Maintenant, les plus sceptiques d’entre vous allez probablement encore dire que le logo de St-Bruno-de-Montarville a été ajouté à l’aide de Photoshop.



Nous, on croit Mickael. On ne voit pas pourquoi il aurait pris la peine de photographier une quelconque van blanche au Kirghizistan, alors qu'il participait à un rally ayant pris son départ en Italie, avant d’y ajouter le logo de St-Bruno plus tard et de nous envoyer un courriel.



Traitez-nous de naïfs, mais nous, on préfère continuer de nous émerveiller devant les belles petites choses de la vie, comme voir un camion de St-Bruno-de-Montarville au beau milieu du Kirghizistan pour une raison inconnue.

