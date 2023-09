Martin Matte a reçu Éric Salvail comme premier invité à son talk-show

C’était soir de grande première sur les ondes de TVA, ce jeudi, alors que Martin Matte prenait la barre de son nouveau talk-show, Martin Matte en direct.

Après un monologue d’ouverture incisif où il a été fidèle à lui-même en se vantant à outrance, Martin Matte a accueilli son premier invité.

Et à la surprise générale, c’est nul autre qu’Éric Salvail qui a eu l’honneur d’être le premier invité de la nouvelle émission.



Les téléspectateurs et les membres de l’audience ont retenu leur souffle en appréhendant l’entrevue malaisante à laquelle ils assisteraient, lorsque Salvail a fait son entrée sur le plateau.

SAUF QUE!



L’Éric Salvail qui a été reçu par Martin Matte n’était pas celui là:

C’était lui:

On ne le connaît pas vraiment mais il est apparemment pompier.



Après cette brève entrevue niaiseuse, c’est Patrick Huard qui a eu l’honneur d’être le premier véritable invité de Martin Matte.

L’interprète de Rogation dans Taxi 0-22 n’a pas déçu, se montrant presque aussi drôle que Matte, notamment après avoir reçu son «Organigraine».

Katherine Levac lui a succédé avec une chronique sur le «temps de qualité», qu’elle a terminé en évoquant qu’elle s’était masturbée pendant toute une fin de semaine dans une chambre d’hôtel de Toronto pendant le TIFF.

Ce fut ensuite la première dans la première, c’est-à-dire que dans chaque présentation de Martin Matte en direct, on retrouvera un épisode de Le dernier lien, une mini-série «de suspense, de romance, de tragédie politique».

Matte, Isabel Richer, Geneviève Schmidt, Didier Lucien et Martin Drainville (entre autres) en composent la distribution.



L’émission s’est conclue avec le segment «Le télésouffleur» qui deviendra assurément un moment fort, semaine après semaine.

Martin Matte en direct est diffusé le jeudi soir de 20h à 21h sur les ondes de TVA, et en tout temps, en rattrapage, sur TVA+.

