Quelqu’un portant un masque de Michael Myers a reproduit la danse étrange de Britney Spears avec des couteaux et c’est incroyable

Internet, nous t’aimons.

Plus tôt cette semaine, Britney Spears a pris le monde par surprise en publiant sur Instagram une vidéo d’elle-même dansant avec des couteaux de cuisine.

Les ustensiles étaient apparemment des faux, mais qu’à cela ne tienne, le web en entier a été chaviré par la curieuse démonstration de danse culinaire (à moins que ne soit de la cuisine dansante...) de l’icône de la pop des années 90.

Cela a résulté en de nombreux memes hilarants, comme le nôtre.

Mais quelqu’un qu’on ne voudrait pas mégenrer a poussé la chose un peu plus loin en apprenant par coeur la chorégraphie de l’interprète de Oops!... I Did It Again et en la reproduisant à la fraction de seconde près... tout en arborant un masque de Michael Myers, de la série de films d’horreur Halloween.

Dans la vidéo publiée sur X par le compte iHorror.com, on peut également entendre la musique-thème du premier film de la série, réalisé par John Carpenter en 1978.

Il n’en demeure pas moins que la version originale de Britney est plus épeurante.

