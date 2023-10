Les comédiens de La Petite Vie expliquent c’est comment de jouer sans Moman

Les comédiens de La Petite Vie étaient sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche, pour traiter du retour tant attendu de la mythique série pour un spécial de 6 épisodes.

Comme on le sait depuis plusieurs mois, Serge Thériault n’y reprendra pas son rôle de Moman pour des raisons de santé. Son grand ami et créateur de la série Claude Meunier avait déjà annoncé que Serge ne serait pas remplacé.

Guy A Lepage n’avait donc pas le choix de demander à ses invités, qui ont terminé les tournages l’été dernier, «c’était comment, de tourner sans Moman, et donc sans Serge Thériault?»

Claude Meunier a répondu d’emblée: «C’était comme jouer sans Moman.»

Josée Deschêne, l'interprète de Lison, a ajouté que «Claude a eu l’intelligence de faire comme si elle était avec nous autres. C’est ça la trame de fond, elle est pu là et Popa se morfond. Donc elle est là. C’est comme un hommage au fond.»

Claude Meunier a ensuite précisé que Serge lui avait non seulement donné sa bénédiction pour le retour de la série, mais qu’il avait aussi les textes entre les mains.

«Il m’a dit qu’il n’allait même pas les lire. Il va les regarder à la télévision. Il est au courant de tous les épisodes. On se parle, on le salue ce soir. Je l’ai vu la semaine dernière. Il riait, il était de bonne humeur, j’étais content. On se parle.»

