Serge Thériault fera finalement une apparition dans La petite vie

Ce lundi 2 octobre avait lieu le visionnement de presse des nouveaux épisodes de La petite vie, qui seront disponibles dès demain, 3 octobre, sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Lors du visionnement de presse, une surprise de taille, pour le moins inattendue, attendait les journalistes lors de cette rencontre: une courte apparition de Serge Thériault dans le rôle de Moman, dans la toute dernière scène du sixième épisode.

• À lire aussi: Serge Thériault surprend ses amis de la Petite Vie avec belle attention

«Ça m’a beaucoup touchée de voir la scène avec Claude et Serge, confie Diane Lavallée, parce que Thérèse, dans ces nouveaux épisodes, elle s’ennuie de sa mère. Elle parle beaucoup de sa maman, elle se demande où elle est. Trente ans plus tard, c’est comme si elle était trois fois plus fragile parce qu’il lui manque quelque chose.»

• À lire aussi: Les comédiens de La Petite Vie expliquent c’est comment de jouer sans Moman

Marc Labrèche confiait pour sa part: «C’est bouleversant de voir cette scène-là, mais je pense qu’il était sincèrement heureux de revenir pour répondre à la demande de Claude, et remettre un petit pied, discrètement, mais qui vient boucler la boucle de façon extraordinaire. C’est formidable qu’il soit venu, c’est comme si ça donnait un sens aux six épisodes.»

Ne manquez pas les six nouveaux épisodes de La petite vie sur l'Extra d'ICI Tou.tv, dès le 3 octobre. Il faudra patienter quelques mois avant leur diffusion à Radio-Canada.

À VOIR AUSSI:

s