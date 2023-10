Une fan de football essaie de s’introduire sur le terrain mais en est violemment empêchée par un gardien de sécurité un peu zélé

Courir sur un terrain de sport pendant ou immédiatement après un match, quand on est un spectateur, n’est généralement pas une bonne idée.

On a en eu d’innombrables preuves au cours des années, mais il peut parfois être pertinent de se faire rafraîchir la mémoire.

• À lire aussi: Les fans de Taylor Swift pensent qu'elle a mis son chum sur la mappe même si il a gagné le Superbowl deux fois

Ça tombe bien parce que samedi soir, Ole Miss et LSU s’affrontaient au football universitaire américain.



Cette rivalité particulièrement intense et haute en émotions entre les universités Mississippi et Louisiana State porte le nom de «Magnolia Bowl».

Cette année, ce sont les Rebels d’Ole Miss qui sont sortis vainqueurs par la marque de 55-49, à la suite d’une remontée spectaculaire en fin de 4e quart.

• À lire aussi: Une mère se défend d’avoir agi de façon inappropriée envers son fils ado



Pour fêter la belle victoire des leurs, les partisans de l’équipe du Mississippi ont eu la plus ou moins brillante idée d’envahir le terrain.

Devant ce raz-de-marée humain, un des gardiens de sécurité s’est dit «C’est pas vrai que tout ce monde-là va venir sur mon terrain» et a pris la responsabilité d’empêcher quiconque de se rendre sur la surface de jeu... avec un taux de succès plutôt médiocre.

Disons qu’il ne devait pas être le meilleur quand il jouait au «Bulldog» dans la cour d’école.

• À lire aussi: Étienne Boulay raconte un épisode sombre: la fois où il a fait une ligne de coke juste avant de se faire opérer



Il a cependant réussi à intercepter une fan, et il ne l’a manquée.

Toute de rouge vêtue pour encourager son équipe, la jeune femme n’a eu aucune et s’est rapidement retrouvée les quatre fers en l’air.



Au moins, le monsieur a eu l’air de vouloir lui prêter assistance après avoir réalisé la sévérité de sa mise en échec.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s