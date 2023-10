Donald Trump partage un croquis de lui-même et Jésus sur le banc des accusés

Pour célébrer sa deuxième journée d’apparition au tribunal, l’ancien président des États-Unis y est allé d’une publication quand même douteuse sur sa plateforme, Truth Social.

Du grand Donald Trump.

Le candidat de l’investiture du parti républicain a partagé le tweet d’un utilisateur de X (anciennement Twitter), où on peut le voir sur le banc des accusés accompagné de Jésus.

On peut aussi lire en description : «Ceci est le croquis le plus précis de tout le temps. Personne n’aurait pu se rendre aussi loin s’il était seul».

Ouin...

On ne sait pas si le fils du Dieu aide Donald Trump dans son procès, mais on est certain que de traiter les juges de voyous et de racistes augmente ses chances de remporter sa cause.

L’ancien président des États-Unis devrait comparaître à nouveau ce mardi dans cette affaire de fraude.

