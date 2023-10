«Fais attention parce que tu vas y donner mal à noune»: une étrange expression cause un mini-malaise à Si on s’aimait

L’émission Si on s’aimait est sans contredit l’un des bijoux de l’univers télévisuel québécois.

Les membres de l’équipe du Sac de Chips l’écoutent religieusement parce que, de un, c’est un programme qui crée une dépendance et que, de deux, on y observe à l’occasion des petits moments de maladresse comme on en retrouve souvent dans les relations naissantes.

Et ça, chers lecteurs, on le sait que vous aimez ça.



Malheureusement, depuis le début de la quatrième saison, nous n’avons pas été si gâtés que ça en termes de dégâts, caprices, crisettes, bévues et autres malaises.



Les participants sont gentils, doux, attentionnés, enclins à partager leurs émotions et prêts à ouvrir leur coeur, même si, dans deux cas, on ne croit pas que ça va coller.

Justement, dans l’épisode de lundi soir, un de ces couples qui n’en sont pas encore tout à fait un, c’est-à-dire celui d’Alexandre et Julie, est allé passer un moment dans un restaurant pour continuer à apprendre à se connaître traaannnnquiiilllleeeement.

Alors que les deux (plus ou moins) tourtereaux énuméraient l’ensemble des choses qui les irritent dans la vie, Julie a employé une expression haute en couleur dont peu de gens connaissent la signification.

«Être en retard, ça m’irrite. Mes cheveux aussi. Tsé, si j’essaie de les placer pis sont pas plaçables. Tsé, le linge, je sais pas quoi mettre. J’t’irritée, j’t’irritée, j’t’irritée comme une fille», a dit Julie, avant de mettre la table pour le coup de massue.



«Je sais pas si tu vas comprendre, mais “Fais attention parce que tu vas y donner mal à noune”», s’est exclamée la participante, sous le regard médusé de son «coéquipier» (à défaut de pouvoir utiliser les mots «concubin», «prétendant», «soupirant» ou «amoureux»).

Bouchée bée, Alexandre a paru peu impressionné par le choix de mot de Julie et l’explication de l’expression colorée qui s’en est suivie (NDLR: Ça implique une couture de jeans qui frotte sur les parties génitales d’une personne de sexe féminin, causant une irritation) n’a fait qu’accentuer le malaise.

On l’a bien vu esquisser un sourire en disant: «Je suis capable de l’imaginer. Je vois le concept», mais il est évident qu’en tant qu’homme qui fuit la confrontation et la chicane et qui se referme sur lui-même lorsqu’il est contrarié, il ne disait ça que par politesse.

Disons que nous serions surpris si Alexandre et Julie développaient une complicité qui dépasserait le cadre de l’amitié.

Par contre, pour Marie-Josée et Julien, ainsi que pour Sylvain et Frédérique, l’affaire semble pas mal ketchup.



Il y a même eu un petit bisou entre ces deux derniers.



S’ils couchent ensemble, n’ayez crainte, on va vous le dire!

Si on s’aimait est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 à TVA et en tout temps sur TVA+.

