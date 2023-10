La chanson de Roxane Bruneau et Souldia fait beaucoup réagir

Jeudi, Roxane Bruneau a fait paraître sa nouvelle pièce Côté Passager, sa tant attendue collaboration avec le rappeur Souldia.

Évidemment, l’équipe du Sac était très excitée d’écouter ce duo.

Au cours de la fin de semaine, chacun des membres a eu la chance d’étudier la pièce de trois minutes et six secondes, et avait beaucoup d’opinions sur le sujet.

À 10h44, Frédéric Guindon a lancé la discussion dans le canal Teams du Sac de chips.

«J’avais prédit à Phil que ça ressemblerait à du Evanescence et je pense que j’ai raison», a lancé le père de famille.

Moins d’une minute plus tard, le Phil en question, Philippe Melbourne Dufour, a répondu avec une série de trois messages qui auraient facilement pu en être qu’un seul.

«Oui.»

«Ce n’est pas mauvais par contre.»

«Je l’ai écouté souvent», a lancé l’homme de 37 ans et demi.

Dégoulinante de mauvaise foi, la cheffe du Sac de chips Caroline G. Murphy a mis son grain de sel dans la conversation, en rétorquant qu’elle n’était pas fan de la pièce, et ce, même si elle n’en avait écouté que quelques secondes.

Elle en a aussi profité pour insulter son employé le plus loyal en lançant «Phil adore Evanescence», même si elle sait que c’est faux. Phil est indifférent face à Evanescence.

À partir de là, c’était clair que Phil était seul dans son coin.

«Team Caro», a rétorqué Guindon, forçant Phil à s’exclamer «bon esti, laissez-moi tranquille».

C’est à ce moment qu’Adam Bourbonnière est entré dans la conversation en disant qu’il trouvait ça «vraiment mauvais».

C’est difficile de comprendre comment des gens n’aiment pas une chanson qui contient les paroles «NOTRE AMOUR EST PLUS TOXIQUE QUE L’ODEUR DU GAZ», mais bon.

«C'est pas bon pas bon pas bon», a aussi pris la peine d’écrire Jean-Philippe Daoust.

Rendu là, Phil a lancé un «Jésus Christ!» bien senti et a décidé qu’il en avait assez de travailler avec une bande de Philistins.

