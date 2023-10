La Petite Vie: Ti-mé a une nouvelle flamme et c'est une actrice chouchou du public

Ça y est! Les six nouveaux épisodes de La petite vie, où on retrouve la famille Paré 30 ans plus tard, sont désormais disponibles, et dès la première demi-heure, les téléspectateurs ont droit à une belle surprise avec la présence inattendue d'une comédienne adorée du public.

Dans cette nouvelle mouture, Ti-Mé (Claude Meunier) tente tant bien que mal de gérer le départ de Moman (Serge Thériault), et va même jusqu'à s'inscrire sur les applications de rencontre afin de combler le vide laissé par le départ de sa douce.



Vers la fin de l'épisode, le patriarche de la famille reçoit d'ailleurs la visite de Gaby, une de ses prétendantes, rencontrée sur Tinder, et celle-ci est interprétée par une comédienne que vous connaissez bien: il s'agit de nulle autre que Marina Orsini!



Comme on le remarque de par son style vestimentaire, Ti-Mé semble avoir un type de femme bien précis!



Or, malheureusement pour elle, l'attirance ne semble être qu'à sens unique, alors que Popa l'invite, après une partie de Parcheesi, à quitter son domicile.

Les fans finis se souviendront peut-être qu'il ne s'agit pas d'une première apparition pour Marina Orsini dans La petite vie. En effet, elle avait joué son propre rôle dans un épisode de la première saison.



Comme on le sait maintenant, ce n'est pas la seule surprise que l'équipe réservait au public, alors qu'on a appris hier, la veille de la mise en ligne des épisodes, que Moman, interprétée par Serge Thériault, effectuerait contre toute attente son retour, au grand bonheur de tous.



Les six épisodes sont maintenant disponibles sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Ils seront diffusés à Radio-Canada cet hiver.



