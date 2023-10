Les premiers participants de Star Académie se réuniront sur scène pour la première fois depuis 20 ans

La première cohorte de Star Académie sera bientôt réunie sur scène pour la première fois en 20 ans. Wilfred LeBouthillier, Marie-Élaine Thibert, Annie Villeneuve, Émily Bégin, Marie-Mai et compagnie monteront sur scène pour le spectacle Et c’est pas fini, attendu à Montréal et Québec en janvier 2024.

Il y a déjà 20 ans que la première saison de Star Académie a débarqué en trombe dans nos foyers, présentant au public québécois 14 jeunes chanteurs déterminés à se tailler une place dans l’industrie. Et c’est ce qu’ils ont fait ; car si certains ont depuis quitté le showbusiness, ils ont participé au lancement de ce phénomène télévisuel et musical qui perdure aujourd’hui.

« C’est fou de voir que les gens sont encore attachés à nous, qu’ils veulent avoir de nos nouvelles et savoir où on est rendus aujourd’hui dans nos vies et nos carrières. Personne n’aurait pu s’imaginer ça à l’époque », souffle Wilfred LeBouthillier, grand vainqueur de cette première édition.

Première étincelle

Cet engouement, il a pu le constater plus tôt cette année avec le lancement de la chanson Du rêve à la réalité. Cette initiative de Suzie Villeneuve à ravivé la flamme en réunissant la majeure partie de la troupe pour souligner le 20e anniversaire de Star Académie. Ce sont ces retrouvailles qui auront créé la première étincelle du projet Et c’est pas fini.

En tout, 13 des 14 académiciens seront réunis pour ce spectacle prévu pour deux soirs seulement ; Stéphane Mercier a pour sa part décliné l’invitation de ses pairs. Une décision « respectée par tout le monde », précise Wilfred LeBouthillier.

Il s’agira tout de même du plus grand rassemblement pour la cohorte originale de Star Académie. Une première réunion avait été organisée sur le plateau de l’émission Le Banquier, il y a 10 ans, mais Élyse Robineault et Maritza Bossé-Pelchat avaient à l’époque choisi de se tenir loin des projecteurs.

Nostalgique et actuel

Alors à quoi s’attendre de ce spectacle ? Le metteur en scène, Joël Legendre, promet une soirée aussi nostalgique qu’actuelle, où se croiseront les titres de l’album Star Académie, les numéros marquants des galas dominicaux, mais également des chansons empruntées aux palmarès actuels.

«Le but, c’est de montrer d’où ces chanteurs-là viennent, et comment ils ont évolué depuis. Je veux que chacun d’entre eux ait la chance de briller, tant individuellement qu’en groupe », explique-t-il.

Le spectacle «Et c’est pas fini» sera présenté au Centre Bell de Montréal le 12 janvier, puis au Centre Vidéotron de Québec le 19 janvier.

Les billets sont en vente à compter du 3 octobre!

