13 couples de personnalités qui sont ensemble depuis plus de 30 ans

Ah, l’amour.

• À lire aussi: Travis Kelce dit que la NFL devrait y aller plus mollo sur les images de Taylor Swift lorsqu'elle vient à ses matchs

• À lire aussi: Eugenie Bouchard a un nouveau chum

C’est peut-être difficile à croire pour certains, mais il existe encore aujourd’hui des couples qui passent plus de 30 ans ensemble.

Ces âmes sœurs traversent les hauts et les bas de la vie quotidienne ensemble et nous font croire que l’amour pour toujours est encore possible.

On vous présente donc 13 de ces couples de vedettes qui ont plus de 30 ans de mariage.

À l’international:

1. Barack et Michelle Obama

Le couple présidentiel américain s'est dit oui en octobre 1992 et vient donc tout juste de célébrer un 31e anniversaire de mariage.

2. Oprah Winfrey et Stedman Graham

La célèbre animatrice et son partenaire de longue date vivent ensemble depuis 1986. Ils avaient d’ailleurs prévu célébrer leur union en 1992, mais le mariage n’a jamais eu lieu.

3. Tom Hanks et Rita Wilson

C’est en 1988 que l’actrice Rita Wilson épouse un jeune comédien prometteur du nom de Tom Hanks. Ce dernier atteindra le summum de la célébrité six ans plus tard avec la sortie du film Forrest Gump. Ils ont eu deux enfants ensemble et ont célébré leurs noces de rubis (35 ans) en 2023. L’une des belles histoires d’amour d’Hollywood.

4. Meryl Streep et Don Gummer

L’une des meilleures actrices de sa génération (même si Donald Trump n'est pas d’accord), Meryl Streep a définitivement trouvé le secret du succès. En plus d’être la personne la plus nommée aux Oscars, elle partage sa vie avec le même homme depuis 1978. Le sculpteur Don Gummer et sa célèbre compagne ont donné naissance à quatre enfants.

5. Samuel L. Jackson et Latanya Richardson

Le couple est ensemble depuis plus de 42 ans. Les amoureux ont d’ailleurs déjà déclaré en entrevue qu’ils seraient ensemble jusqu’à la fin, quoi qu’il arrive.

6. Michael J. Fox et Tracy Pollan

L’acteur et sa compagne se sont mariés il y a 35 ans, en 1988. Depuis, elle demeure sa plus grande alliée dans sa bataille contre le Parkinson.

Et au Québec:

7. Michel Côté et Véronique Le Flaguais

• À lire aussi: Michel Côté en 5 projets marquants

PHOTOS D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Le couple Côté-Le Flaguais a été ensemble jusqu’au décès de Michel Côté en 2023, soit pendant plus de 40 ans. Ils ont donné naissance à deux fils, Maxime et Charles.

8. Corey Hart et Julie Masse

Les deux tourtereaux sont ensemble depuis 1994. Ils ont eu quatre enfants ensemble et semblent toujours vivre le parfait bonheur aux Bahamas comme au Québec.

9. Gilles Renaud et Louise Turcot

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Ensemble depuis 29 ans et mariés depuis 27 belles années, ils n’ont jamais regretté d’avoir eu le courage de croire en leur amour.

10. Yvon Deschamps et Judi Richard

Photo courtoisie

Yvon Deschamps et Judi Richard célèbrent près de 51 ans d’amour.

11. Marie Tifo et Pierre Curzi

Photo fournie par Eric Myre

Les comédiens Marie Tifo et Pierre Curzi forment un couple depuis près de 41 ans.

12. René Simard et Marie-Josée Taillefer

• À lire aussi: Rosalie Taillefer-Simard a accouché et partage une photo du bébé

Photo d'archives, Agence QMI

Cela fait 35 ans que René Simard et Marie-Josée Taillefer s’aiment. Ils ont aujourd’hui grands-parents, alors que leurs deux enfants sont devenus parents à leur tour.

13. Mario Dumont et Marie-Claude Barrette

Marie-Claude Barrette et Mario Dumont sont en couple depuis 32 ans. Les deux animateurs ont trois enfants ensemble.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s