Le Sac sait tout: voici pourquoi les joueurs de soccer portent des soutiens-gorge pendant leurs parties

Dans la nouvelle rubrique «Le Sac sait tout», un des valeureux membres de notre équipe tente de fournir une réponse satisfaisante à vos interrogations banales du quotidien.

Cette semaine, on répond à une question de Philippe, de Rimouski, qui veut savoir pourquoi les joueurs de soccer portent des soutiens-gorge lors de leurs matchs.

AFP

Alors Philippe, voici la réponse fournie par Frédéric Guindon, qui n’a jamais porté de brassière de sa vie et qui ne connaît rien du mystérieux monde des sous-vêtements féminins, mais qui suit avidement les activités de TOUTES les ligues de soccer au monde depuis qu’il a séjourné à Marseille en 2005-2006. ALLEZ L’OM! DROIT AU BUT! À JAMAIS LES PREMIERS! ON CRAINT DÉGUN!

«Bonjour Philippe,

Avant de me lancer de l’explication demandée, laisse-moi te faire remarquer ceci: as-tu déjà remarqué que les soutiens-gorge, portés généralement par des femmes, ne soutiennent pas leur gorge, mais bien leurs seins?



À cet égard, je pense qu’on devrait plutôt parler de soutiens-seins. Pourtant, il doit bien y avoir une explication. On gardera cette explication pour une autre fois...

• À lire aussi: Un analyste de soccer s’évanouit en direct à la télé



Ça me fait penser aux gants de boxe qui sont en réalité des mitaines de boxe.



En tout cas. Revenons-en à nos totons.



J’ai le regret de t’informer que les soutiens-gorge (ou les soutiens-seins) des joueurs de soccer n’en sont pas.

AFP



Ils sont plutôt des soutiens-GPS.



En effet, les soutiens-GPS portés par les athlètes enregistrent leurs mouvements sur le terrain et une foule de données physiques.

Desde hoy #ElExpresoDeTodos entrena con chalecos #GPSsport para monitoreo de distancia recorrida, aceleraciones, fatiga del jugador, etc. pic.twitter.com/t63ARttsZI — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 9, 2016

Ces données sur la vitesse du joueur, ses déplacements, sa fréquence cardiaque, etc. sont ensuite analysées et peuvent être utilisées par le personnel du club pour améliorer autant la performance individuelle du joueur que les résultats globaux de l’équipe.



Si jamais tu croyais que la FIFA faisait partie d’un grand complot international visant à liquéfier les frontières entre les genres et à transformer le sport professionnel en spectacle de drag queen, j’ai également le regret de t’annoncer que tu étais complètement dans le champ.»

C’est tout pour cette semaine!

