Les gagnants de l'île de l'amour racontent la fois où la belle-mère est venue faire caca pendant leur douche

Ça faisait longtemps qu’on vous avait donné des nouvelles de Lorie et Hugo, les gagnants de la plus récente saison de l’île de l’amour. En voici une que vous n’aviez sûrement pas vue venir.

Sachez d’abord que leur couple va bien, et la relation d’Hugo avec sa belle-mère encore mieux.

Commençons par le début.

Le blond et la brune étaient les invités de l’épisode 31 du 12c4 Podcast (Un de ces quatre!) et ils en ont profité pour raconter un beau moment d’intimité familial survenu il y a quatre jours à peine.

C’est celui qui avait fait pas mal jaser à l’île de l’amour pour sa grande passion pour le french qui a commencé l’anecdote.

Alors qu’il s’apprêtait à se laver le corps en compagnie de sa douce, la mère de celle-ci a cogné à la porte de la salle de bain. Elle avait besoin de se soulager et, à sa défense, précisons qu’elle a demandé la permission à sa fille d’entrer.

Lorie, en fille non ingrate, raconte ce qui s’est passé dans sa tête à ce moment précis: «Je sais qu’il est prude alors je me suis dit, il va sortir, moi je vais être dans la douche [et ma mère va pouvoir venir].»

Mais c’est à ce moment-là que Hugo l’a prise de court. «Ben oui, rentre» a-t-il lancé à la belle-maman.

Celle qui a mis au monde la gagnante de l’île de l’amour édition 2023 a donc tenté de faire un numéro deux alors que sa fille et son gendre étaient dans l’eau chaude (lol).

Malheureusement, comme les tourtereaux sont «partis à rire» dans la douche, la maman a ri aussi et a été déconcentrée. «Je ne suis pas capable» a-t-elle dû concéder.

On espère que ça s’est fait depuis. L’incident date quand même de quelques jours.

Voyez l'extrait complet sur le TikTok de 12c4 Podcast:

Dans les commentaires sous la courte vidéo, ça va de «Non» à «Je trouve ça cute, ça montre une belle complicité.»

Malheureusement, l'île de l'amour ne reviendra pas.

