«Posh Spice se la prend dans le c**»: Victoria Beckham humiliée par un chant de supporters

Victoria Beckham a raconté avoir été humiliée par des milliers de fans de football lors de la Coupe du monde 1998.

Dans le nouveau documentaire Netflix intitulé Beckham, l'ancienne Spice Girl de 49 ans a rappelé les abus qu'elle a subis lors d'un match de l'Angleterre contre l'Argentine, où son mari jouait.

À l'époque, le sportif, aujourd'hui âgé de 48 ans, a été tenu responsable de la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine après s'en être pris au joueur Diego Simeone, déclenchant une pluie de critiques et d'insultes de la part des supporters anglais.

Lorsque la foule en a eu assez de s’en prendre à lui, elle a commencé à prendre sa femme pour cible.

«Posh Spice se la prend dans le c**», a lancé la chanteuse et créatrice de mode, révélant les paroles de leur chant.

«Excusez mon langage, pas très féminin. Mais 75 000 personnes qui chantent ça, c'est gênant, c'est blessant.»

Elle a poursuivi: «Je me souviens m'être assise et la dame à côté de moi s'est retournée et elle ne savait pas quoi dire, elle a dit: "Tu veux un bonbon à la menthe?" Parce que, que dites-vous lorsque vous êtes assis à côté de quelqu'un et que 75 000 personnes disent que vous vous la prenez dans le c**?»

David Beckham a déclaré que le chant «horrible» l’avait en fait «stimulé».

«Quand les supporters ont pensé qu'ils pourraient m'atteindre en chantant sur ma famille, j'ai fini par marquer un but», a-t-il expliqué.

Beckham est disponible en streaming sur Netflix à partir d'aujourd'hui.

