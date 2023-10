«Signature Québec»: ce compte Instagram répertorie les enseignes commerciales figées dans le temps au Québec

Une page Instagram lancée récemment s’est donnée pour mission de mettre en valeur les affiches commerciales «vintage» que l’on peut apercevoir ici et là dans la Belle province.



Signature Québec, c’est un compte Instagram qui a été ouvert il y a deux semaines et qui compte, pour l’instant, très peu d’abonnés.

Mais puisqu’au Sac de Chips, on aime les belles choses de chez nous et qu’on trouve que sa mission est très noble, on a décidé de lui offrir un peu de visibilité.



Pour en savoir plus sur ce qui motive son créateur (qui préfère demeurer dans l’ombre), nous nous sommes entretenus avec lui lors d’une petite session de Question/Réponse, que voici:

Sac de Chips: ​​Qu’est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet?

Signature Québec: J’ai souvent documenté des enseignes que je trouvais belles en Europe et je crois qu’il y a un patrimoine tout aussi riche au Québec. J’ai donc commencé à faire le tour de mon quartier pour recenser les enseignes que je connaissais et c’est tranquillement devenu une chasse au trésor.

Dans un contexte de gentrification et de globalisation, c’est aussi un rappel aux promoteurs de continuer à faire appel aux artisans pour habiller la devanture de nouveaux commerces. Il est triste de voir les grandes enseignes s’homogénéiser tandis que les «mom and pop shops» disparaissent.

SDC: Que recherchez/appréciez-vous dans une enseigne?

SQ: J’aime qu’elle soit vivante, fruitée, avec une pointe d’acidité, tel un bon vin!

J’aime aussi reconnaître les choix graphiques d’un artisan lors de la création de l’enseigne. Bien qu’elles étaient souvent réalisées par des gens qui n’avaient pas de formation académique, elles parviennent à attirer l’attention par leur singularité et leur personnalité.

SDC: En avez-vous une préférée?

SQ: Chaque enseigne a son contexte spécifique, son message et sa personnalité. J’aime me laisser surprendre chaque fois que j’en découvre une nouvelle.

J’ai toujours été un grand fan de l’enseigne du club Balattou, situé sur le boulevard St-Laurent, pour son usage du noir et blanc et pour son caractère festif.

J’aime aussi beaucoup l’enseigne du Milano qui s’étend sur plusieurs façades de maison sans parler de leurs affichettes pour les spéciaux de la semaine qui sont magnifiques.

SDC: Y en a-t-il une qui manque à votre collection mais que vous souhaiteriez avoir?

SQ: Même si je suis basé à Montréal, j’aimerais beaucoup me rendre en Gaspésie pour immortaliser les enseignes de la chaîne Dixie Lee. Le travail de documentation n’en est qu’à ses débuts, mais je souhaite parcourir la province de fond en comble pour m’assurer d’une bonne représentation de toutes les régions du Québec.



SDC: Peut-on vous envoyer des soumissions?

SQ: Oui! J’apprécie qu’on m’envoie des références et des lieux dignes de mention. J’espère que ce compte rendra les gens curieux et attentifs aux enseignes qui les entourent.

SDC: Merci pour cette entrevue et bon succès!

