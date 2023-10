Arnaud Soly invite Marie-Lyne Joncas à lui parler de chimpanzés et ça dégénère

Un sketch faisant partie de l’émission Club Soly a récemment été mis en ligne sur Instagram par Arnaud Soly et Marie-Lyne Joncas, et c’est franchement désopilant.

Bon, ce n’est pas extraordinaire en soi qu’Arnaud Soly publie une capsule issue de Club Soly sur son Instagram, puisqu’on dirait que la majorité des sketches de son émission finissent par s’y retrouver.

Alors, au Sac de Chips, on s’est inventé une règle: si on rit aux larmes, on en parle; sinon on laisse faire.



Et là, on en parle...



Le plus récent extrait de l’émission hebdomadaire de Noovo met en scène Soly, Marie-Lyne Joncas dans le rôle d’une spécialiste des chimpanzés, ainsi que le fidèle compagnon de celle-ci, un primate nommé Professeur Puces-de-cul.

Il y a un moment qui est terriblement drôle, mais on ne vous en dit pas plus...

Pour ceux qui se le demanderaient, c’est l’Appendice Julien Corriveau qui revêt le costume de la bête savante qui sait dire «Arnaud Soly».

