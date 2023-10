Un automobiliste reconnaît la policière qui vient de l’intercepter: il est abonné à son OnlyFans

Une policière du Minnesota est dans de beaux draps depuis qu’un citoyen qu’elle avait interpellé à bord de son véhicule a découvert sa double vie.



Selon ce que rapporte FOX 9 News, l’homme discutait avec la policière depuis un moment quand il a réalisé à qui il avait affaire.

«Ensuite, nous avons discuté un peu et je me suis dit: "Man, elle a une page OnlyFans. Je suis abonné à sa page OnlyFans», a raconté le chauffeur.



Il l’a suivait depuis apparemment cinq mois et a pris un bon dix minutes avant de comprendre qui elle était.



Et il s’est aussitôt souvenu du type de contenu auquel il avait accès moyennant un abonnement mensuel.

«Tu vas dans le VIP et tu peux voir les vidéos d'elle et, je suppose, son mari. Je suppose que c'est ça. Ils font des vidéos de sexe complètes», a témoigné l’automobiliste stupéfait.

Sa confiance envers le service de police de Minneapolis en a donc pris pour son rhume.



«Vous ne pouvez plus m’arrêter; j’ai vu vos parties intimes!», a tenté d’argumenter l’homme.



«Je ne voudrais pas que tu m'arrêtes si je viens de te voir, hier soir, toi et ton mari, en train d’avoir des relations sexuelles sur OnlyFans pour 29,99 $. Je ne peux tout simplement pas te respecter ni respecter le commissariat dans lequel tu travailles», a-t-il ajouté.

Selon ce qui a été divulgué, la femme possède en effet une page OnlyFans où elle offre du contenu pour adultes, comme de la pornographie.



L’agente de paix (qui n’a pas été identifiée) est hautement respectée au sein de sa confrérie et a déjà vu la qualité de son travail soulignée.



Une enquête a néanmoins été ouverte, comme l’a indiqué le chef de la police de Minneapolis, afin de déterminer si le fait d’arrondir ses fins de mois en exerçant la profession de modèle pornographique va à l’encontre des politiques de l’organisme qu’il dirige.

