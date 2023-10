Un candidat de Si on s’aimait refuse une invitation à coucher avec sa prétendante

Les choses évoluent à un rythme inquiétant entre Alexandre et Julie.



Alors que Marie-Josée et Julien ainsi que Sylvain et Frédérique filent le parfait bonheur, on ne peut pas en dire autant des deux autres duos de cette quatrième saison.

• À lire aussi: Un homme veut vraiment voir GLT manger un petit bout de saucisse

On a choisi le mot «duos» parce qu’on ne peut certainement pas parler de couples dans leurs cas.



D’ailleurs, comme plusieurs d’entre vous, nous avons remarqué que les choses commençaient à tourner en rond entre Alexandre et Julie.



L’entrepreneur dans la quarantaine n’a paru guère impressionné quand celle qu’il a lui-même choisie lui a fait part d’une expression colorée.



• À lire aussi: «Fais attention parce que tu vas y donner mal à noune»: une étrange expression cause un mini-malaise à Si on s’aimait

Et disons-le franchement, il a carrément manqué d’empathie et de tendresse en restant loin de Julie lors de la commémoration du décès de la soeur de cette dernière.



Dans l’épisode de mercredi soir, il a carrément fermé la porte à sa prétendante lorsque celle-ci l’a mis au défi de coucher avec lui.



«Si je te dis, mettons, t’es pas game de dormir avec moi samedi soir à Québec?», a lancé l’éducatrice à la petite enfance.

• À lire aussi: Emmanuelle et Jérémie de «Si on s'aimait encore» se sont finalement mariés



«Je le ferai pas», a sèchement répondu Alexandre. «On n’est pas rendus là.»



La candidate a ensuite tenté de dissiper les doutes qui pouvaient subsister quant à ses intentions.

Capture d'écran / TVA



«Non, c’est pas une question de proximité, là. C’était plus, dormir dans ton lit... Pas faire l’amour, des choses sexuelles, là...C’est pas ça que je te dis pantoute», a bafouillé Julie.



«Je le connais ce truc-là», a rétorqué Alexandre.



Bref, notre petit doigt nous dit qu’ils ne vécuriront pas heureux et n’auroront pas beaucoup d’enfants.

En ce qui concerne Sam et Mélody, ça branle tout autant dans le manche, mais en moins malaisant. (Ça ne vaut pas dire qu’ils ont de meilleures chances de finir ensemble.)

Si on s’aimait est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 à TVA et en tout temps sur TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s