L'artiste autrefois connu sous le nom de Yes Mccan coupe ses cheveux, documente ça dans un TikTok trop long et le résultat est ordinaire

L’acteur qui jouait Damien dans Fugueuse s’est improvisé documentariste capillaire pour le plus grand plaisir de ses abonnés sur TikTok.

Celui qui fait aussi carrière dans le merveilleux monde la musique rap sous le nom de Yes* (il a abandonné le pseudonyme YesMccan plus tôt cette année) a en effet répondu à une demande venant de plusieurs de ses admirateurs de se faire couper les cheveux.

Arborant une coiffure semi-longue, le rappeur a expliqué son concept en début de vidéo.

Capture d'écran / TikTok @fakeyesmccan

«Je prends un endroit au hasard, que je connais pas, où je suis jamais allé et je leur demande de me faire une coupe de cheveux. Je filme le processus pis je me croise les doigts pour que j’aie pas l’air d’un cave à la fin», a indiqué l’ex-membre de Dead Obies.

Il raconte ensuite sa démarche et dévoile la coupe de cheveux qu’il espère avoir.

Il décoche ensuite une petite flèche remplie de tendresse à Claude Bégin en disant: «Il me manque juste une chemise canadienne et je pourrais sortir avec Lysandre Nadeau.»



Yes* va ensuite chez le coiffeur et le massacre commence.

L’étrange coupe Longueuil de joueur de soccer des années 80 qu’il avait en tête ne se matérialise pas du tout, et il s’en rend compte pendant le processus.



Il ne fait pas comme Kanye West et reste poli tout au long de son interaction avec son coiffeur, laissant même un peu croire à ce dernier qu’il repart de là satisfait.

Mais dans les faits, il n’en est pas sûr.



«J’ai un peu comme une coupe de normie avec un mini-pad», lance-t-il, avec beaucoup de justesse.

Capture d'écran / TikTok @fakeyesmccan



À la fin de son vlogue, il dévoile avec consternation la note sur 5 qu’il attribue à sa nouvelle tête.

Ce n’est pas une bonne note.

Capture d'écran / TikTok @fakeyesmccan

C’est 1 sur 5.



On salue néanmoins son sens de l’autodérision.

Ça aurait pu rester dans son téléphone, mais maintenant, c’est sur le Sac de Chips...

