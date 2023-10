Georges Saint-Pierre met en vente sa superbe maison de Saint-Lambert pour 2,2 millions de dollars

L'athlète Georges Saint-Pierre met en vente sa superbe résidence de Saint-Lambert pour la somme de 2 239 000 $.

Cette spacieuse propriété qui compte cinq chambres et trois salles de bains a été entièrement rénovée et agrandie en 2017, créant un espace lumineux et ouvert.

• À lire aussi: Vous pourriez avoir votre île privée pour le prix d'une maison à Montréal

• À lire aussi: Céline Dion: l'incroyable maison de Maman Dion à Laval est à vendre pour plus de 2 M$

De plus, elle est nichée dans un quartier paisible et homogène, offrant une cour intime et ensoleillée avec une piscine creusée profonde, un spa et un magnifique aménagement paysager, idéal pour des barbecues entre amis ou en famille.

Située à proximité de parcs et de services de transport, cette magnifique résidence propose également un sous-sol aménagé avec un cinéma maison et un espace-bar, un garage double et de nombreuses autres commodités.

Pour plus de détails, c'est par ici.

Les photos sont ci-dessous :

Façade

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Entrée

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Salle à manger

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Cuisine

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Salon

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Chambre à coucher principale

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Salle de bain de la chambre à coucher principale

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Chambre à coucher

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Chambre à coucher

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Salle de bain

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Sous-sol

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Cinéma maison

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Sous-sol

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Espace-bar

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Cour arrière

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

Spa

Zoë Vennes / Anne Marineau / SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC

À voir aussi sur le Sac de chips:

s