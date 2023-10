Il a commandé une chocolatine au Tim et ce qu’il a reçu à la place fait réagir

Sur Facebook, si vous voulez voir des Québécois se plaindre, il n’y a pas de meilleure place que la page Spotted Service de marde.

• À lire aussi: Elle commande un bagel bien grillé au Tim Hortons et voici ce qu’elle a reçu

Chaque jour, on peut y voir les 24 000 abonnés chialer à propos d’expériences qu’ils ont eues dans de nombreux commerces aux quatre coins du Québec.

Une publication datant du 6 octobre dernier a particulièrement fait réagir.

En légende, on peut lire que le propriétaire de cette concoction alimentaire a eu une bien bonne surprise en recevant sa commande du Tim Horton’s qu’il avait fait par l’entremise d’un service de livraison.

«Tim Horton St-Jean : je commande sur skip pour avoir ma commande à ma job, pour mon dîner. Je commande une chocolatine, et s’il n’en on pas, habituellement ils m’appellent. La, j’ai pas reçu d’appel donc je me suis dit que tout était beau. J’ouvre la boîte et voici ladite « chocolatine » ....»

Sur une photo, on peut voir un croissant dans une boîte avec ce qui semble être du fondant au chocolat maladroitement badigeonné dessus.

Sous la publication, on retrouve des milliers de réactions et de commentaires d’internautes d’accord avec le fait que c’est inacceptable.

Aussi sur le Sac de chips: