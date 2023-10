La plus grosse surprise de l’histoire de Chanteurs Masqués a eu lieu dimanche

Alors qu’habituellement, le moment le plus fort de chaque épisode de Chanteurs Masqués est le moment où le participant éliminé est démasqué, cette semaine, le public a eu droit à une autre surprise de taille.

• À lire aussi: Voici tous les masqués et les démasqués à Chanteurs Masqués saison 3

La semaine précédente, l’Amoureuse avait charmé le public avec son interprétation de Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. Mais cette fois, elle n’était pas seule.

Son amoureux est venu la rejoindre sur scène pendant de medley des pièces Hello d'Adèle et de Lionel Richie, causant une onde de choc sur le plateau.

Dorénavant, le couple ne formera qu’un participant qui sera connu sous le nom de «Les Amoureux».

La performance leur a assuré une place lors de la prochaine ronde d’éliminations. On ne se doute pas qu’ils vont aller très loin.

Rappelons qu’un seul autre duo a participé à Chanteurs masqués par le passé, et qu’ils ont gagné la première saison. On salue d’ailleurs Marie-Hélène Thibert et Wilfred Le Bouthillier.

C’est malheureusement le Huard qui a été démasqué dimanche. Dans le costume se trouvait la seule et unique Édith Butler, qui a raconté sa rencontre assez étrange avec Ronald Reagan.