La présence de la tiktokeuse PinkyDoll à Tout le monde en parle fait réagir

Dimanche soir, la sensation TikTok Pindy Doll était invitée sur le plateau de Tout le monde en parle pour traiter de sa grande popularité sur le réseau social chinois, ce qui a dérangé plusieurs téléspectateurs.

La Québécoise gagne sa vie sur TikTok, particulièrement avec ses lives (direct) dans lesquels ses fans lui envoient de l’argent pour qu'elle répète certaines phrases.

Pinky apparaît toujours en personnage inspiré de l’univers des jeux vidéos, plus précisément les personnages secondaires ou NPC (Non-player character).

Les internautes peuvent par exemple lui envoyer un cornet de crème glacée (fictif) pour quelques dollars et elle répète en échange: «Ice cream so good, yes yes yes», tout en bougeant à la manière d’un NPC.

En moins d’un an, celle dont le nom complet est Fedha Fernande Nkoy Sinon a amassé plus d’un million d'abonnés et encaissé des centaines de milliers de dollars. «Je fais environ 3 directs de 2 heures sur TikTok par jour, et j’amasse environ 7000$ US par live», a-t-elle expliqué à Guy A Lepage. Elle assure payer ses impôts, en plus de la large part de 70% réclamée par le réseau social.

Mais qui est son public et pourquoi les gens payent-ils pour cela? «Je leur fais sentir comme s’ils n’étaient pas tout seuls. Je les divertis. Après tout, on est habitué de voir de plus en plus de robots et d’intelligence artificielle partout. Alors moi je pense que je fais la révolution.»

Sur Twitter, plusieurs téléspectateurs semblaient dépassés par le gagne-pain de la femme et ont fortement réagi à la présence de la star de TikTok.

Voici quelques commentaires publiés dimanche soir:

On est deux. Elle ne m'a pas intéressée du tout. #tlmep — Lyne Roy (@LyneRoy_corr) October 9, 2023

shout out to Pinky Doll #TLMEP mais, les Quebs Gen X (40 ans +) du showbizz vivent vraiment dans les années 80s. C'est ça qui rendait l'entrevue cringe. — aïsha 🦖 (@gayance_) October 9, 2023

Sérieusement, j'ai écouté 6 minutes de #pinkydoll et pour moi c'est largement suffisant.

Des centaines de milliers de personnes paient pour écouter ça 6 heures par jour ...

Ça en dit long sur une portion de notre société...

Je comprends très bien cette dame d'en profiter#tlmep — Caillou Fred (@CaillouFred) October 9, 2023

Non mais la fille de tiktok c’est le vide sidéral, mais cibole que c’est niaiseux #tlmep — Michel jacques (@6Jacques) October 9, 2023

Des fois les niaiseries de tiktok devraient rester sur tiktok #tlmep — Samuel (@Pouliotsa) October 9, 2023

L’entrevue de Pinkydoll à #TLMEP ce soir était cringe AF. It couldn’t end soon enough. pic.twitter.com/MoqCzDbk5o — MuseYentl (@Yentl_Joseph) October 9, 2023

Je ne juge pas mais je ne crois pas être le public cible , j’aime la crème glacée mais pas sur TikTok 🤪😂 #tlmep — Frederique Marie (@FrederiqueMarie) October 9, 2023

Eh boboy… Il y avait un phénomène sociétal à comprendre, et je salue l’équipe de #TLMEP pur l’audace, mais l’invitée n’a pas donné beaucoup de réponse 😅 #Vide — Benjamin Aubert (@BenjaminAubert) October 9, 2023

Quelle vision du monde insignifiante que ces Pinkydoll. À quoi ça sert… Quand on parle du déclin de la société active, des changements improductifs qui transformeront ce monde qui a dû être bâti sur du réel, on regarde ça et ça fait peur… #tlmep — Gaétan Girard (@gaetan_girard) October 9, 2023

Je suis complètement perdue #tlmep — Élisabeth Gamache (@Ellliegammm) October 9, 2023

C’était tellement bon jusqu’à maintenant pourquoi ?#TLMEP — Lise Bouchard (@LiseBouc) October 9, 2023

#tlmep

Quelle entrevue gênant avec la NPC Girl qui agis en séductrice (j'ai pensé a Anne Marie Lozique) et l'humoriste qui ne veux pas comprendre...



Bonne nuit tout le monde. — ⬅️L'😐sti Ⓥégan🦥🪴🚲🏴🏳️‍🌈🏳️🇺🇳⚖️🗽 (@Fafouin_Maddog) October 9, 2023

Comme dirait McSween stu vraiment nécessaire #TLMEP — Lise Bouchard (@LiseBouc) October 9, 2023

Pour suivre Pinky doll sur TikTok, c'est ici.

