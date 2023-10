Une nouvelle photo de Serge Thériault fait réagir

La semaine dernière, les Québécois.es ont été émus de retrouver Serge Thériault.

L’acteur fait une brève apparition dans le dernier épisode de la nouvelle saison de La petite vie. Sa dernière sortie publique remontait à 2009.

Au cours des dernières années, le comédien adoré du public avait souffert de graves problèmes de santé. Il avait même été le sujet du documentaire Dehors Serge dehors paru en 2021.

Mais, selon ce que raconte son collaborateur de longue date Claude Meunier, Serge se porte mieux. Il a même recommencé à sortir de chez lui.

Dans les derniers jours, une nouvelle photo du comédien est apparue sur les réseaux sociaux.

On peut le voir, avec un sourire rayonnant, accompagné de la coiffeuse Nicole Fillion.

La photo a été partagée par de nombreuses personnes et a reçu beaucoup de commentaires positifs.

On lui souhaite de continuer à guérir et à prendre soin de lui, et si jamais il est prêt pour un retour devant les caméras, le public va l'accueillir avec les bras ouverts.