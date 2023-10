15 objets que les moins de 25 ans ne reconnaîtront pas

«Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître», chantait autrefois Charles Aznavour.

• À lire aussi: Les éléphants peuvent se gratter la bédaine avec leur phallus



À l’image de notre chanteur français préféré, on vous parle aujourd’hui d’un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître.



Nés avec iPhone en main, les représentants de la génération Z n’auront pas eu la chance de connaître les magnifiques objets que voici:

L'adaptateur à 45 tours

valleyboi63 - stock.adobe.com

Il servait à remplir le gros trou au milieu des disques vinyle de 45 tours afin que ces derniers puissent être joués sur une table tournante.

Un allume-cigarette de voiture

HarmK - stock.adobe.com

Il servait à allumer des cigarettes tout en conduisant sa voiture. Il servait aussi à infliger des brûlures aux enfants pendant qu’ils attendaient dans l’auto que papa aille s’acheter une caisse de Laurentide.

Un téléavertisseur (ou «pagette»)

tyler - stock.adobe.com

Il servait à nous apprendre que quelqu’un voulait nous parler, mais on ne pouvait pas parler directement dedans. Il fallait trouver un téléphone pour faire ça.

Un rembobineur de cassettes

sirikorn - stock.adobe.com

Il servait à rembobiner les cassettes VHS plus rapidement que dans le magnétoscope. Rembobiner les cassettes était essentiel pour une raison: ne pas avoir d’amende au club vidéo.

Une télécommande avec un fil

Elle servait à changer la télé de poste SANS AVOIR À SE LEVER DE SON FAUTEUIL. Révolutionnaire!

Les câbles RCA

pavelr - stock.adobe.com

Ils servaient à brancher des appareils électroniques entre eux, comme par exemple: de la télé au magnétoscope, de la télé au Nintendo, du système de son aux haut-parleurs.

Une boîte en plastique ronde pour les films de caméra

Roman Kornev - stock.adobe.com

Elles servaient à entreposer les pellicules sur lesquels les photos étaient prises à l’abri de la lumière, avant qu’on les amène au Jean-Coutu ou chez Direct Film pour les faire développer.

Une console de jeu vidéo pré-Nintendo Entertainment System (NES)

antomar - stock.adobe.com

Plusieurs «jeunes» croient à tort que la NES fut la première console de jeu vidéo populaire. C’est faux. Plusieurs domiciles québécois avaient un Atari ou un Commodore 64 ou un Intellivision ou un ColecoVision.

Du Mercurochrome

Emanuela - stock.adobe.com

Il servait à guérir tous les bobos possibles et inimaginables en faisant un beau soleil orange par-dessus.

Un Rolodex

Brett - stock.adobe.com

Il servait à inscrire les informations de contact des personnes que l’on connaissait. Un peu comme l’application «Contacts» dans un téléphone cellulaire, mais en vrai.

Une cassette avec un fil auxiliaire

cristi180884 - stock.adobe.com

Elle servait à pouvoir faire jouer des disques compacts dans une voiture uniquement équipée d’un lecteur cassette. On branchait le fil dans un lecteur de disque compact portatif et on mettait la fausse cassette dans le stéréo, et MAGIE!

Un Simon

Il servait à jouer à un jeu de mémoire impliquant des couleurs et des sons.

Un rétroprojecteur

chungking - stock.adobe.com

En plus d’être un «projecteur rétro», un rétroprojecteur servait à projeter des images sur un mur ou sur un écran. Les images devaient être préalablement imprimées sur des acétates.

Une bouteille ouvre-bouteille (BOB)

Elle servait, comme son nom l’indique, à ouvrir une bouteille de bière tout en étant elle-même une bouteille de bière.

Une calculatrice du Club Multi-Points

Elle servait à accumuler des points en regardant la télé, points qui étaient ensuite échangeables contre des rabais à l’épicerie et qui permettaient de participer à des concours.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s