Amber Heard accuse Jason Momoa de se déguiser en Johnny Depp pour la tourmenter

Amber Heard a révélé à son thérapeute que, lors du tournage de la suite d'Aquaman, Jason Momoa s'habillait délibérément comme son ex Johnny Depp.

• À lire aussi: Johnny Depp et Amber Heard s'entendent pour mettre fin à leur combat judiciaire

Ces informations proviennent de documents légaux du très médiatisé procès en diffamation Heard/Depp l'année dernière. Ils ont récemment été rendus publics.

Heard a également lancé d'autres allégations à l’endroit de Momoa, dont le fait qu’il était ivre sur le plateau et qu'il cherchait à la faire renvoyer.

Une porte-parole de DC Comics a nié ces allégations, arguant que Jason Momoa avait toujours été professionnel sur le plateau. Selon une autre source, le style vestimentaire de Jason reflète tout naturellement un style «bohémien» et ne visait pas à tourmenter Amber.

Ces documents révèlent d'autres informations, comme des tentatives de Warner/DC de se séparer d'Amber avant le tournage d'Aquaman 2, non pas en raison de sa relation avec Johnny Depp, mais à cause d'une prétendue absence de chimie entre elle et Jason.

Bien que certaines de ses scènes aient été coupées au montage final, Amber a tout de même conservé son rôle dans Aquaman 2. Le film devrait sortir pour décembre.

